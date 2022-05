TEC neemt nu al afscheid van Calderwood uit angst voor belangenverstrengeling in degradatiestrijd met Kozakken Boys

De breuk is opvallend, aangezien TEC en Kozakken Boys al langer bij elkaar in de buurt staan op de ranglijst. De club uit Werkendam won op 25 maart nog met 0-1 op sportpark De Lok en ging toen zelfs over de Tielenaren heen in de tussenstand.

Doetinchemmer Calderwood (44) werd in februari aan de technische staf van TEC toegevoegd om trainer Hans van de Haar te ondersteunen. ,,We zijn zeer tevreden over zijn professionele manier van functioneren”, stelt de Tielse club nu in een persverklaring. ,,Dat hij tussentijds (eind februari) bij Kozakken Boys heeft getekend, is allemaal in goed overleg gegaan. Beide clubs gingen er toen zeker niet vanuit dat ze met elkaar zouden gaan strijden tegen degradatie. Helaas zitten we nu wel in die situatie. Vervelend ook voor Scott. Scott heeft zeker waarde toegevoegd aan onze selectie.”