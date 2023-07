Tegen wie speelt jouw club komend seizoen allemaal? Bekijk hier de nieuwe competitie-indelingen

Zo liep het seizoen van TEC uit op een catestrofe: ‘Ik denk dat we niet per se grote namen moeten halen’

Vol ambitie stortte TEC zich een klein jaar geleden op het nieuwe seizoen in de tweede divisie. Het linkerrijtje moest maar eens gehaald worden in Tiel, na tegenvallende klasseringen in de jaren ervoor. Maar 36 wedstrijden later bleek de realiteit keihard: degradatie naar de derde divisie. Een terugblik.