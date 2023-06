Teisterbanders degradeert na verhitte verlenging naar vijfde klasse, Buren ontsnapt en blijft in leven

VVO legt zich snel neer bij uitschake­ling, ‘het is nu zaak te verjongen en frisheid in de ploeg te krijgen’

De strijd in de nacompetitie om een plaats in de tweede klasse zit er voor VVO alweer op. Op sportpark De Pinkenberg in Velp was Quick 1888 te sterk. Het werd ‘slechts’ 0-2.