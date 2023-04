Teisterbanders kan grote stap richting lijfsbehoud zetten in derby tegen Buren

Gelijkma­ker VRC in blessure­tijd voelt als mokerslag voor vv Dieren

DIEREN - De spelers van zaterdagtweedeklasser vv Dieren sjokten paaszaterdag van het veld alsof hun laatste uur had geslagen. Het was te begrijpen, de 2-2 tegen VRC uit Veenendaal door een tegentreffer diep in blessuretijd voelde als een nederlaag.