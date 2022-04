Terborg-toernooi na 3 jaar terug op de agenda

TERBORG - Na een afwezigheid van drie jaar staat het internationale A-jeugdvoetbaltoernooi in Terborg eind mei weer op het programma. ,,We zitten niet meer in een flow", zegt organisator Rob Gudden.

De voorbereidingen voor het toernooi in 2020, het zou twee jaar geleden de 41ste editie worden, waren in volle gang toen het coronavirus toesloeg. In 2020 was er daarom geen toernooi voor spelers O18 jaar op sportpark De Paasberg in Terborg en vorig jaar ook niet. Pas in het weekeinde van 27, 28 en 29 mei wordt bekend wie de opvolger van Palmeiras wordt. Of prolongeren de Brazilianen de titel?

Gudden is ondanks de absentie van drie jaar erg tevreden met het deelnemersveld. ,,Naast Palmeiras hebben we ook Fluminense uit Brazilië. Tottenham Hotspur en Borussia Mönchengladbach zijn erg goede ploegen en dat geldt ook voor KRC Genk uit België en het Deense FC Midtjylland. Die hebben beide in de UEFA Youth League gespeeld. En met De Graafschap en Vitesse zijn we ook blij.”

Gastgezinnen

Gudden merkte wel dat het allemaal niet meer zo soepel ging als voorheen. ,,Sponsoren heb je door de coronacris natuurlijk weinig gezien en gesproken. En wij hebben altijd gastgezinnen nodig om spelers onder te brengen, anders is het toernooi niet te betalen voor ons. Maar die zijn het door de corona en twee jaar geen toernooi ook een beetje ontgroeid. In het verleden brachten we altijd drie teams onder. Nu maar twee. Het zal lukken, maar makkelijk is het niet.”

Ook is het afwachten hoe druk het wordt tijdens de drie dagen toernooivoetbal in Terborg. Gudden: ,,Normaal gesproken is er met ons toernooi een mager voetbalprogramma, maar dit jaar is het volle bak omdat de competities in het amateurvoetbal vanwege corona langer doorlopen. Het is niet anders. Doorschuiven heeft ook geen zin.”

Eurovoetbal

En dan is het Eurvoetbaltoernooi in Groningen na een jarenlange afwezigheid dit jaar terug op de kalender. ,,Precies in het zelfde weekeinde als ons toernooi", zegt Gudden. ,,Zij hebben meer geld dan wij, slagen erin om Feyenoord en PSV te strikken. Wij hadden al een toezegging van Club Brugge, maar die zegden af en gaan nu naar Groningen. Dat doen ze niet zo maar. Maar wij doen het op onze manier en hebben ook goede ploegen.”

Een Nederlandse winnaar kende het Terborg-toernooi al lang niet meer, zegt Gudden. ,,Dat was Ajax in 2009, met Daley Blind en Christian Eriksen. De laatste tien keer kwam de winnaar telkens uit Brazilië.”

Poule A: Palmeiras (Brazilië); Borussia Mönchengladbach (Duitsland); FC Midtjylland (Denemarken); Vitesse.

Poule B: Fluminense (Brazilië); Tottenham Hotspur (Engeland); KRC Genk (België); De Graafschap.