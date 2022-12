Teruggekeerde Boet Kemperman helpt Longa’30 aan zege, ook winst Silvolde en koploper Grol verspeelt zege in slotfase

VIERDE DIVISIE B

RKZVC-SV Meerssen 1-2 (0-0). 0-1 Raoul Last, 1-1 Remco van Leeuwen, 1-2 1-2 Tom Vankan.

Hekkensluiter RKZVC weerde zich kranig tegen topploeg Meerssen, maar stond wederom met lege handen. De Limburgers beslisten de wedstrijd in de 67ste minuut met een prachtige vrije trap van Tom Vankan. RKZVC speelde een prima wedstrijd in Zieuwent, maar kreeg amper kansen. Toen de Limburgse gasten snel na rust op 0-1 kwamen, leek het weer moeilijk te worden maar met een prachtige uithaal zorgde Remco van Leeuwen even later voor de 1-1. Het was echter wederom niet genoeg.

Met vier punten heeft RKZVC nu al een achterstand van negen punten op een nacompetitieplek.

Silvolde-HVCH 2-1 (0-0). 1-1 (e.d.), 2-1 Evert Römer.

,,Het zat nu een keer mee", vertelde een opgeluchte Silvolde-trainer Rob Haveman. ,,Bijna in blessuretijd scoorde de ingevallen Evert Römer met een prachtige lob de 2-1. Een wereldgoal. De ontlading was dan ook groot. Dit hadden we echt even nodig.”

Door de zege heeft Silvolde nu dertien punten uit veertien duels en staat op een veertiende plek. De achterstand op de ‘veilige’ twaalfde plaats bedraagt echter slechts twee punten. De wedstrijd lag bij een 1-1 stand een tijd stil, omdat Silvolde-doelman Marco Olthuis geblesseerd raakte. ,,Marco is met een enkelblessure van het veld gegaan", aldus Haveman. ,,We moeten afwachten hoe ernstig het is.”

EVV-Longa’30 1-2 (1-1). 1-1 (pen.) Thomas Kerperien, 1-2 Boet Kemperman.



Het Lichtenvoordse Longa'30 staat na de 1-2 zege in het Limburgse Echt nu op een gedeelde tweede plaats. Zondag 11 december sluit de ploeg van trainer Dennis van Toor de eerste competitiehelft af met een thuiswedstrijd tegen koploper AWC. Bij winst zou Longa'30 Herbstmeister kunnen worden.

Longa'30 kwam voor rust op achterstand, maar een rode kaart voor EVV kantelde de wedstrijd. Thomas Kerperien maakte vlak voor rust vanaf de strafschopstip de 1-1 en de in de selectie teruggekeerde aanvaller Boet Kemperman werd de matchwinnaar na rust. ,,Boet speelt in het derde elftal en heb ik meegenomen omdat we weinig aanvallers hebben", aldus trainer Dennis van Toor. ,,Hij schoot de 1-2 keurig binnen en stelt zich ook weer beschikbaar voor het eerste elftal.”

De zege werd met kunst- en vliegwerk over de streep getrokken, stelde Van Toor. ,,Zij kregen vlak voor rust rood, omdat een speler Sybe Heutinck van ons natrapte. Maar wij hebben het laatste stuk ook met tien man gespeeld. Jelme Stevens had zijn hele oog dicht zitten en kon niet verder. Omdat ik al vijf keer gewisseld had, werd het nog heel spannend.”