Theo Weijs alweer weg bij DUNO, Arnhemmer naar Jonge Kracht

,,Het overschrijvingsverzoek is gedaan, hopelijk kan hij zondag in de bekerwedstrijd tegen Veluwezoom al meedoen”, zegt trainer Gerrit-Jan Barten van Jonge Kracht, die eerder tweemaal coach van DUNO was. ,,Daar ziet het wel naar uit. Wij zijn blij met de komst van Theo. Hij brengt ervaring in onze jonge ploeg. Maar ik heb hem ook gezegd dat hij er niet op moet rekenen dat hij direct basisspeler is. Zo werkt dat niet na een paar keer meetrainen. Hij moet zijn plek verdienen, want we hebben een goed middenveld.”