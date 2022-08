Thomas Kleinpenning is blij met SDOUC, maar houdt stille hoop op profavontuur

Volledig scherm Thomas Kleinpenning (links) voor SDOUC in actie tegen Silvolde-speler © Roel Kleinpenning

De temperatuur - een kleine 40 graden op het kunstgras van SDOUC - was er niet naar om voluit te gaan, maar aan alles was te zien dat er bij SDOUC twee jongens het rood-gele shirt droegen die op een hoger niveau hadden gevoetbald.

Dat klopte, want centrumverdediger Steven Theunissen (23) speelde 48 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie voor Jong PSV. En verdedigende middenvelder Thomas Kleinpenning (21) maakte vorig seizoen nog deel uit van de selectie van De Graafschap, maar kwam in Doetinchem niet in aanmerking voor een contract.

Van Theunissen, die geen ambitie meer heeft om profvoetballer te worden, is het zeker dat hij komend seizoen het shirt van zijn oude club SDOUC draagt. Kleinpenning heeft nog wel de hoop dat zich een club uit het betaald voetbal meldt. ,,Ik heb nog tot 31 augustus om een beslissing te nemen", zei de Ulftenaar na de winst op Silvolde (doelpunt Stan van de Pavert). ,,Het gaat niet zo makkelijk als ik had gehoopt. Misschien dat er nog iets komt in het buitenland, maar concreet is er niets.”

Lang niet gespeeld

,,Mijn laatste wedstrijd heb ik half mei gespeeld met De Graafschap O21 tegen Go Ahead Eagles toen we promoveerden”, aldus Kleinpenning. ,,Ik heb wel voor mezelf getraind, maar dat is toch iets heel anders. Daarom heb ik gevraagd of ik voorlopig bij mijn oude club SDOUC mee mag trainen en spelen. Ik heb tegen AZSV (4-4) voor het eerst meegedaan en nu dus weer. Zo blijf ik in het ritme. Het is fijn, want ze hebben een goede ploeg en een goede trainer (Jan Vreman, RW). SDOUC is eigenlijk te goed voor de tweede klasse.”