Tijd dringt voor Achilles’29, Juliana’31 verrast vriend en vijand, Periodetitel voor Alverna

VOETBAL NIJMEGEN EOAchilles’29 heeft zichzelf een slechte dienst bewezen. Het voetbalelftal uit Groesbeek ging zaterdag onderuit bij concurrent SVW (3-1) en staat nu laatste in de eerste klasse C.

,,Het is nu het bekende vijf voor twaalf, als het niet al een paar minuten later is”, verzuchtte trainer Patrick Pothuizen. De oud-prof staat met Achilles nu op een plaats die aan het eind van het seizoen directe degradatie betekent. ,,Maar we moeten blijven geloven in handhaving.”

Pothuizen was kritisch na het duel in Gorinchem. Zijn ploeg legde SVW, voor het duel nog de hekkensluiter, voor rust geen strobreed in de weeg. ,,We verdedigen naïef. Bij het eerste doelpunt staan we naar elkaar te kijken. Tussen vier verdedigers van ons staat de spits van SVW helemaal vrij”, baalde Pothuizen.

Na de aansluitingstreffer van Massimo Fonseca Hoogerwerf in de tweede helft dacht Pothuizen aan meer. ,,Na rust waren we de bovenliggende partij. Het was wachten op de 2-2.”

Hekkensluiter Juliana’31 verslaat koploper ESA

Voor de zaterdagvoetballers van Juliana’31 ziet de wereld er na de 1-0 winst op koploper ESA uit Arnhem er op slag zonniger uit. De op de laatste laats van 3A bivakkerende Maldense ploeg krijgt aansluiting en heeft nu nog drie punten nodig om op een plek boven de streep voor de nacompetitie te komen.

De enige treffer viel na 20 minuten en was van Gijs Beuving. Daarna had ESA de overhand en dwong Juliana tot verdedigen. De blije trainer Rob Janssen: ,,Onze centrale verdedigers Tees van den Rijk en Niels Tils speelden een dijk van een wedstrijd en gaven geen krimp. Met deze tweede winst op rij zitten we in een flow. Dat geeft de burger moed.”

Periodetitel op doelsaldo naar Alverna

Volledig scherm Alverna versus BVC eerder dit seizoen. © Gerard Verschooten

Alverna heeft op de beslissende speeldag de periodetitel veroverd op doelsaldo nadat de Alvernezen Quick 1888 van de mat speelden in de vierde klasse A: 6-0. De koploper moest vier doelpunten goed maken op de nummer twee Kolping-Dynamo en slaagde daar tegen de Nijmeegse laagvlieger in.

,,Na de openingsgoal was het ijs gebroken en betekende elke kans zo ongeveer een doelpunt”, zei coach Dave Spithoven. Twan Franken (2), Rutger Vonk (2), Jair Roos en Wouter Kersten scoorden. ,,Zeer slecht van ons”, zei Quick-coach Angelo Verweij. ,,Het is te vaak de grote kerels tegen de jongetjes van ons.”

Kolping-Dynamo won op bezoek bij laagvlieger Elistha met 2-0, maar kwam dus uiteindelijk twee doelpunten tekort voor de periodetitel. Een dubbel gevoel voor coach Roel Berns: ,,We doen prima mee en het lijkt erop aan te komen dat we Alverna tot de laatste speelrondes de hete adem in de nek moeten geven.” Koen Fens (penalty) en Timo Teunter scoorden.

Oranje Blauw heeft met 4-1 gewonnen van Leones en houdt daarmee aansluiting op de eerste zes plaatsen die handhaving betekenen. De ploeg uit Beneden-Leeuwen kwam nog op voorsprong via Justin Janssen, maar in de tweede helft stelde Oranje Blauw orde op zaken. Wesley Muller, Bryan Swartes, Joey Willems en nieuwkomer Robin Tax scoorden.

Beuningse Boys heeft na een helft met een man meer te hebben gespeeld met 1-3 gewonnen van BVC’12. Voor de rode kaart vlak voor rust van Kimo van Dijck stond Beuningse Boys al met 1-2 voor dankzij twee doelpunten van Daan Richter. Robbert Bik maakte daarvoor de gelijkmaker en in de slotfase maakte Tygo Dolman nog de derde treffer.

De Treffers pakte de drie punten na een zwaar bevochten overwinning op AWC: 2-1. Rick Hofman en Daan Wijnhoven scoorden voor de Groesbekers. Max de Bruin deed dat voor AWC.

Woezik speelde op bezoek bij SC Valburg met 1-1 gelijk. Noud Smink maakte het Wijchense doelpunt.

