Titeldroom De Paasberg valt in duigen, Arnhemmers moeten via nacompetitie proberen te promoveren

De Paasberg moet nu via de nacompetitie promotie afdwingen. ,,We hadden vandaag zelf de 1-0 moeten maken”, oordeelde analyseerde Pim Scholten. ,,Ik vond ons in de eerste helft de betere ploeg. Aan het einde van de wedstrijd zaten er een paar spelers doorheen.”

,,De teleurstelling bij ons nu is groot, maar we krijgen gelukkig nog een kans om naar de derde klasse te promoveren. Ik heb in de nabespreking in de kleedkamer aangegeven dat het nu in de nacompetitie moet gebeuren. Ik ga de laatste competitiewedstrijd niemand sparen. We moeten in het ritme blijven.”