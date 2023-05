Titeldroom van GVVV is voorbij, voor Nejmi lonkt speciale clash in nacompetitie: ‘Eerst de eerste ronde overleven’

Achraf Nejmi, een van de centrale verdedigers van GVVV, was zaterdag na afloop van het verloren duel met FC Rijnvogels eerlijk en open in zijn commentaar. „We hebben onze laatste, flinterdunne kans zelf om zeep geholpen. We hadden alle kansen om de wedstrijd in ons voordeel te beslissen. Dat hebben we nagelaten, terwijl ACV wel gewoon bij VVOG won (1-4, EH). Daarom is ACV ook de terechte kampioen. Ongelooflijk wat voor een serie zij hebben neergezet.”