Titelpretendent GVVV koploper af na pijnlijke nederlaag tegen ACV

Daarna vergat GVVV in de eerste helft de score uit te bouwen en gaf ACV daarmee de gelegenheid terug te komen in de wedstrijd. Alexander Jankovic bracht de ploeg uit Assen in de 29ste minuut op gelijke hoogte: 1-1.

In de tweede helft kreeg GVVV lik op stuk van de Drentse hoofdstedelingen via een 2-1 en was het vervolgens wachten op de 3-1, want GVVV was de weg totaal kwijt. De 3-1 kwam er niet, maar het toonde maar weer eens aan dat in de derde divisie iedereen van iedereen kan winnen en GVVV vol aan de bak moet om de gewenste promotie voor elkaar te krijgen.