Toch openheid van zaken: bestuur AD’69 treedt af

Aanleiding voor die ingelaste vergadering, die door meer dan zeventig personen werd bezocht, was het terugtrekken van het eerste elftal uit de vierde klasse. Dit gebeurde medio juni omdat er geen representatief elftal meer op de been kon worden gebracht.

Penningmeester en tijdelijk voorzitter Erik Jan Etten gaf woensdagmiddag toch opening van zaken, na vragen van deze krant. ,,Vooraf hadden we al besloten om af te treden. We vonden het heel jammer dat het eerste elftal wegviel. Zo’n hoofdmacht hoort gewoon bij een vereniging. Ook voor de mensen die nadrukkelijk bij de club zijn betrokken, was dat meer dan jammer.”