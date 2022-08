Topaankoop Mengerink denkt dat TEC kan verrassen: ‘Mijn ego kon een andere rol bij Katwijk nog niet aan’

El Idrissi is een vraagteken bij TEC voor openings­wed­strijd tegen ‘titelkan­di­daat’ Quick Boys

Het is nog hoogst onzeker of Adham El Idrissi zaterdagmiddag (15.30 uur) meteen zijn debuut kan maken voor TEC in de openingswedstrijd tegen Quick Boys. De kersverse aanwinst van de Tielse tweededivisionist heeft dinsdag een blessure overgehouden aan een oefenduel met het Onder 23-team.

