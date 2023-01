Topschutter Van Dijken slaat interesse van TEC, DOVO en WNC af en blijft ‘zijn’ Tricht nog een jaar trouw

Jan Willem Vaartjes open over ernstige ziekte: forse tumor maakt ‘nederig, maar verrijkt ook je leven’

ARNHEM - Het zijn pittige tijden voor Jan Willem Vaartjes (51), bestuurslid van voetbalclub Arnhemse Boys. De Arnhemmer kreeg in oktober een onheilstijding over een forse tumor in zijn buik, maar besloot niet stil in een hoekje te gaan zitten.

25 december