Topscorers van DOVO en GVVV jagen in derby op goals en eeuwige roem: ‘Als we kampioen worden, accepteer ik zelfs verlies tegen DOVO’

Guido van Dijk (23) opende eerder dit seizoen de score in het uitduel bij GVVV, maar verloor wel met DOVO (3-1). De spits is nu uit op eerherstel.

Adnane (GVVV) liep een zware enkelblessure op tegen DOVO, maar is nu klaar voor zijn rentree in de Veenendaalse derby

,,Het was mijn eerste derby met heel veel publiek. In de week voorafgaand aan de wedstrijd werd de spanning al langzaamaan opgebouwd. Als je dan scoort, is dat geweldig. Ik voelde daarvoor de spanning in het veld en langs de lijn. Toen de bal erin ging, begon het juichen en rende iedereen op me af. Voor mijn gevoel zweefde ik op dat moment. Heel bijzonder. Het was wel jammer dat het doelpunt aan de kant van de GVVV-supporters viel en niet voor ons uitvak. Ik zal dat doelpunt niet snel vergeten, ondanks dat het binnen een minuut alweer gelijk werd.’’