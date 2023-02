Trainer Bas Brom maakt speler Bas Brom langzaam overbodig bij GVA 1

De koploper van 3C won in Doornenburg met 1-2. Brom speelde een verdienstelijke pot centraal achterin, maar kwam aanvallend niet zo prominent in beeld als vorige week tegen Blauw Wit.

Brom wilde de omschrijving van zijn beslissende assist in de krant een week eerder, nog wel even rectificeren. GVA-trainer Johan Scholten had na dat duel sterk de indruk dat Broms voorzet een lukrake knal de vijandelijke zestienmeter in was, maar dat zat volgens de hoofdpersoon toch even anders.