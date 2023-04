Trainer Beuningse Boys gaat toch weg, ondanks contractverlenging

Volledig scherm Tonny Pijnappels. © Gerard Verschooten

,,De afgelopen weken hebben Tonny en de technische commissie van Beuningse Boys verschillende gesprekken met elkaar gevoerd. Gezamenlijk zijn we tot de conclusie gekomen dat het voor alle partijen goed is de samenwerking voor het komende seizoen te beëindigen. Het is geen gemakkelijk besluit geweest omdat de samenwerking naar volledige tevredenheid verloopt. Begin dit jaar zijn we tot overeenstemming gekomen het contract met Tonny voor een jaar te verlengen’’, zegt Gert van Beek, voorzitter van de technische commissie van Beuningse Boys in een persverklaring.

,,Los van de resultaten op dit moment hebben we gezamenlijk geconstateerd dat er een nieuw perspectief moet zijn, nieuwe energie voor het komende seizoen. Een nieuwe trainer kan daarin het verschil maken. Samen ronden we dit seizoen af en doen we er alles aan om in de tweede klasse te blijven. De technische commissie spreekt de waardering uit voor de wijze waarop Tonny zijn rol als hoofdtrainer vervult en de manier waarop we de afgelopen weken tot dit moeilijke besluit zijn gekomen.’’

Pijnappels is aan zijn derde seizoen bezig bij de club van De Ooigraaf, die hij vorig jaar naar het kampioenschap van de derde klasse leidde. Deze jaargang staat in het teken van de degradatiestrijd: Beuningse Boys staat twaalfde en voorlaatste in 2H.

