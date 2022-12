Trainer Marco Rou vertrekt bij Kilder

Guus uit Culemborg studeert en voetbalt in Praag: ‘Bij aankomst stonden de grillplaat en bierpullen al klaar’

Guus Rotink is voor zijn opleiding neergestreken in Praag. De Culemborger voetbalt, na avonturen bij universiteitsteams in Glasgow en Dublin, nu op het zesde niveau van Tsjechië.

16 december