Trainer Selhorst na seizoen toch weg bij Terborg

Selhorst, eveneens trainer van zondagderdeklasser Pax in Hengelo, kwam in de winter een eenjarige contractverlenging overeen met het bestuur van vv Terborg en zou komende zomer aan zijn vierde seizoen op sportpark De Paasberg beginnen. Dat zou dan met een gecombineerd team van Terborg en Silvolde gebeuren, omdat beide clubs het voornemen hebben om in 2024 te fuseren.

,,In de laatste paar weken is gebleken dat er te veel weerstand van buiten de selectie is tegen mijn aanblijven", zegt Selhorst. ,,Ik wil de fusie niet in de weg staan, dus nemen we afscheid van elkaar.”

,,We waarderen wat Vincent voor onze club heeft betekend", stelt Terborg-voorzitter Marc Neijland. ,,Vorig seizoen hebben we lang van promotie naar de derde klasse mogen dromen. Nu is het zaak in alle geledingen met frisse moed aan de toekomst van het voetbal in Terborg en Silvolde te werken.”

