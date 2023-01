Tweede kampioenschap op rij gloort voor SC Westervoort

Als nieuwkomer in de derde klasse is SC Westervoort bepaald geen grijze muis. Na de winst op koploper VVO (2-4) is de achterstand van de nummer twee nog maar één punt.

Hoe gek het ook gek klinkt, Gerard Smink was er niet rouwig om dat hij gistermiddag in de topper tegen VVO zijn eigen doelman Ronnie Sessink passeerde. De centrale verdediger van SC Westervoort kreeg de bal in de twaalfde minuut ongelukkig op zijn hand en vervolgens zijn lichaam, waarna de bal over de lijn rolde en koploper VVO op een vroege voorsprong kwam tegen de achtervolger uit Westervoort.

,,Ik was er even goed ziek van. Maar achteraf was het denk ik maar goed ook dat het een eigen doelpunt werd’’, sprak Smink naderhand. ,,Anders was het misschien een penalty geweest en hadden we met tien man gestaan.’’ Nu kreeg de ploeg van trainer Wim Bleijenberg de kans om zich als elftal terug in de wedstrijd te knokken. Dat lukte, want kort voor rust scoorde Westervoort tweemaal binnen drie minuten.

Vrije trap

Smink was waarschijnlijk nog net iets blijer dan zijn ploeggenoten toen in de 42ste minuut de achterstand ongedaan werd gemaakt. Verantwoordelijk daarvoor was spits Mounir Amezrine, die de bal uit een vrije trap prachtig in de kruising krulde: 1-1. Niet veel later leidde fraai voorbereidend werk van Tycho Kaak tot de 1-2 van Martijn Klein-Holte.

Na rust maakte Westervoort het karwei af en weer speelde Amezrine een hoofdrol: hij stelde Brian Baaijens in staat om de 1-3 te maken en nam zelf, met een fabuleuze lob van 35 meter, de 1-4 voor zijn rekening.

Quote De lob wordt

inderdaad mijn

handels­merk Mounir Amezrine, SC Westervoort

,,Het wordt bijna mijn handelsmerk inderdaad’’, beaamde de spits over de prachtige wijze waarop hij – niet zelden van grote afstand – zijn doelpunten maakt. ,,Hij was aardig op dreef’’, oordeelde ook Smink. ,,In het begin vond ik VVO gretiger, die vrije trap van Mounir was de ommekeer. En die goal in de tweede helft was helemaal fantastisch.’’

Westervoort kwam na de 2-4 van Ramon van Steenbergen in de 80ste minuut niet meer in de problemen en verkleinde de achterstand op de Velpse lijstaanvoerder zo tot één punt. Twee punten achter Westervoort staan buurman DVV uit Duiven en het Arnhemse VDZ, terwijl het Doetinchemse Viod met een wedstrijd minder gespeeld evenveel verliespunten heeft als DVV en VDZ.

Drie beste teams

Na het kampioenschap in 4D van vorig seizoen – toen na een indrukwekkende inhaalrace op Jonge Kracht – lonkt nu dus een tweede titel op rij voor Westervoort. ,,Wie weet wat er nog in het vat zit’’, merkte Smink glunderend op. ,,Het begint weer te leven. Ik zeg niet dat het tussen VVO, Viod en ons gaat, maar ik denk wel dat dat de drie beste teams in deze competitie zijn.’’

Favorietenrol

Amezrine liep evenmin weg voor de favorietenrol. ,,We waren vorige week op trainingskamp in Spanje, dat heeft heel veel gedaan voor het groepsgevoel. En we hebben gewoon een goede ploeg. Alleen met tegenstanders die vechtvoetbal spelen hebben we het moeilijk, daar hebben we te veel voetballers voor. Maar we zijn sowieso een titelkandidaat’’, stelde de aanvaller.

,,In Spanje ben ik 32 geworden, toen hebben we een feestje gevierd. Dat gaan we nu weer doen.’’