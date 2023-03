Tweede transfer Jorick Roelofs in iets meer dan een jaar: nu van Achilles’29 naar Germania

Jorick Roelofs vertrekt al na een seizoen bij voetbalclub Achilles’29. De doelman uit Heijen stapt komende zomer over naar dorpsgenoot Germania. Het is zijn tweede transfer in korte tijd.

Roelofs kiest met vierdeklasser Germania voor speeltijd. De doelman is na zijn overgang van VV Heijen tweede keus bij eersteklasser Achilles, achter Yorrit Kanters uit Haps. ,,Ik weet dat Yorrit er volgend jaar ook nog is en dat hij de nummer één is”, zegt Roelofs, die in de jeugd als veldspeler werd gescout door JVC Cuijk. ,,Ik ben dit jaar ontzettend gegroeid, in alle aspecten als keeper. Yorrit zegt me meermaals dat ik hem scherp houd. Ik weet dat hij het jammer vindt dat ik vertrek. Al begrijpt hij vast ook dat ik minuten wil maken.”

Dat gaat dus weer in de vierde klasse gebeuren. Op dat niveau was Roelofs vorig jaar ook actief. Toen verdedigde de Limburger het doel van Heijen, de club waar hij op zijn 15de debuteerde. ,,Ik ben benaderd door verschillende verenigingen. Bij Germania had ik het beste gevoel. Dat Henny Queens weer mijn trainer wordt, is voor mij de kers op de taart”, zegt Roelofs over zijn oude coach bij Heijen.

Bij Germania komt hij ook Damian Schreurs weer tegen. De goalie uit Gennep wordt reservekeeper.

Overigens heeft Roelofs zijn competitiedebuut voor Achilles al gemaakt. Hij viel in januari in de wedstrijd tegen DZC’68 in, na een rode kaart voor concurrent Kanters.