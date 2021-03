Ultieme pechvogel Bas Bevers: ‘Ik hoopte nog dat er ‘tot en met 27’ zou staan’

,,Na kort overleg met mijn vriendin heb ik besloten om nog een jaar 26 te blijven”, zegt de middenvelder van voetbalclub Wageningen met een knipoog. ,,Dit is voor het eerst in mijn leven dat ik het niet leuk vind om ouder te worden.”

Toen minister-president Mark Rutte dinsdag de versoepelingen voor teamsporters tot 27 jaar aankondigde, had de Wageninger in eerste instantie nog niets door. Het was vlak voor het weekeinde zijn oom die hem erop wees. ,,Hij stuurde mij een appje, met de tekst: ‘Dus jij mag nu niet meer voetballen? Dat is pas bizar!’ Verrek, dacht ik. Hij zal toch niet gelijk hebben?”