Underdog GSV’38 aast op stunt tegen Jonge Kracht

GSV’38 wil zondag alle voetbalwetten tarten. Jonge Kracht is huizenhoog favoriet voor promotie naar de derde klasse, maar Giesbekenaren azen op een stunt.

Het Huissense Jonge Kracht eindigde afgelopen seizoen als tweede in 4D met maar liefst 64 punten. Dat zijn er tien meer dan GSV’38. Jonge Kracht verspeelde de titel aan Westervoort dat een beter doelsaldo had.GSV’38-trainer Klaas Vermeulen moest na de voetbalthriller van afgelopen woensdag tegen Rheden lange tijd op adem komen. Na een 1-1 eindstand werd het na de verlenging 2-2, waarna de strafschoppenserie door GSV’38 werd gewonnen met 7-6. Er vielen dus in totaal zeventien doelpunten ,,Ik heb in de voetballerij al heel veel gekke dingen meegemaakt, maar zo’n enerverende wedstrijd met alle emoties erop en eraan, nog nooit”, blikte Vermeulen terug. ,,Door de vele toeschouwers was er een geweldige sfeer. De strijd heeft bij Rheden heeft ons veel kracht gekost. Dat kwam door het slechte bijveld waarop we moesten spelen.”

Slechte ervaring

Vermeulen ziet het duel met Jonge Kracht op het veld van Sprinkhanen als de strijd van David tegen Goliath. ,,Van de tien keer wint Jonge Kracht zevenmaal. De druk ligt wel bij hun. Ze hebben een nieuw sportcomplex van een paar miljoen, 1400 leden, jeugd op divisieniveau en ze barsten van de ambities. Maar Jonge Kracht heeft ook slechte ervaringen met de nacompetitie, want in 2019 verloren ze in Westervoort geheel onverwacht van Zeddam/Sint Joris (nu vv Montferland). Zelf wilden we graag in Westervoort spelen, maar voor Jonge Kracht rustte daar blijkbaar een vloek op.”

Donderdag en vrijdag kwam de Giesbeekse selectie bij elkaar om uit te lopen en vooruit te blikken op de finale. Vermeulen: ,,Ook zaterdag ga ik spelers testen. ,,Branco Reessink gaat het waarschijnlijk niet halen. Maar Delano Cocu heeft donderdag alweer meegetraind. Daar ben ik blij mee. Delano is een vraagteken.”

Loil

Loil-trainer Theo Besselink hoopt zondag bij Spero in Elst afscheid te nemen met handhaving in de vierde klasse tegen vijfdeklasser VVLK uit Leuth. ,,Ik hoop op een kleine overwinning. Voor Jeroen Rasing, Harm Peters en Björn Boerstal, die allen stoppen, zou het ook fijn zijn het seizoen positief af te sluiten. Voor Loil is handhaving ook belangrijk, omdat we veel jonge spelers hebben die zich het liefst in de vierde klasse willen ontwikkelen. De laatste weken spelen we goed, geconcentreerd en krijgen we heel veel kansen. We kennen de tegenstander niet, maar we gaan uit van onze eigen kracht.”