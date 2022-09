Union laat trainer Krebbers genieten, nieuwe ploeg SVO/VVLK wint moeizaam eerste thuisduel, DIO verrast

Door dat resultaat is de spanning in bekerpoule 109 tot het toppunt gestegen. Alle vier de ploegen hebben na twee duels drie punten en nog alle kans om zich te kwalificeren voor de knock-outfase. Volgend weekeinde is de slotronde.

,,Vanaf minuut één liep het prima”, zei Union-trainer Fabian Krebbers. ,,Ik heb genoten. Het had vandaag ook 12-3 kunnen worden. Vorige week verloren we van Achilles een beetje ongelukkig, maar speelden we ook al goed.”

Voor Union scoorden Niels Voss, Siemen Verstraten, Kaz Sévèke, Bob Klaasen, Nabil Daghouch, Christie Salem en Nabil Daghouch.

In diezelfde poule zorgde Groesbeekse Boys voor een verrassing door dorpsgenoot Achilles’29 met 3-1 te verslaan. Boys deed dat met gedurfd voetbal. ,,Mooi om mee te maken wat de derby in Groesbeek inhoudt, voor de mensen hier betekent zo'n wedstrijd veel”, zei Michael Brussen, de nieuwe trainer van Groesbeekse Boys. Die ploeg promoveerde vorig seizoen naar de tweede klasse, terwijl Achilles’29 juist degradeerde naar de eerste klasse.

Het was Achilles dat na tien minuten de score opende via Joshua Isibor. Daarna sloeg het spelbeeld om en ging Groesbeekse Boys met veel energie de strijd aan. Milan Wolters maakte de gelijkmaker, waarna Achilles na een forse overtreding van Isaac Quaye met tien man verder moest.

Noek Beers zorgde voor de voorsprong tegen zijn oude ploeg (2-1). In de slotfase maakte hij na een counter ook nog de 3-1 en moest Niek Eeren na twee keer geel het veld verlaten.

SVO/VVLK met moeite langs SCP

De nieuwe fusieploeg SVO/VVLK speelde zondag zijn eerste officiële thuiswedstrijd ooit en had moeite met het naar de vijfde klasse gedegradeerde SCP uit Puiflijk. Het team van trainer Martin de Winkel, vierdeklasser, won met 2-1.

Stan Keukens bracht zijn team al vroeg op voorsprong, maar een goed vervolg bleef uit. SCP verdedigde prima en hield eenvoudig stand. Na 35 minuten kopte SCP’er Joël Willemsen de gelijkmaker binnen en dat was niet onverdiend. In de tweede helft had de thuisploeg meer balbezit, maar tot veel uitgespeelde kansen leidde dat niet. Na ruim een uur wedstrijd scoorde aanvoerder Joris Weeren 2-1 voor SVO/VVLK.

Trainer De Winkel: ,,We speelden nog niet zoals ik zou willen. Teveel lange bal. Maar het is een kwestie van ‘finetuning’. Ik heb 22 spelers voor het eerste elftal en de komende tijd zal daar een min of meer vaste kern uit komen.” De volgende wedstrijd in het bekertoernooi is een thuiswedstrijd tegen Trekvogels dat won van Nijmegen.

DIO verrast Woezik

In poule 108 verraste tweedeklasser DIO’30 het een afdeling hoger spelende Woezik. De Drutense ploeg won thuis met 3-2.

,,Wij waren de betere”, zei DIO-trainer Stefan Muller. ,,We hadden de wedstrijd veel eerder in het slot moeten gooien.” De Drutenaren kwamen op 2-0 voorsprong dankzij doelpunten van aanvoerder Arthur van den Eeckhout en Luc Verhoeven (lobje), maar door een fout achterin kwam Woezik op 2-1 door Bob Rossen. Hij schoot vanuit een voorzet raak.

Van den Eeckhout kon de score uitbreiden met een penalty, maar miste die. Door een uitgespeelde aanval vergrootte Luc Verhoeven de voorsprong: 3-1.

Dominique Scholten maakte het laatste doelpunt: 3-2. ,,We hadden een slordige beginfase”, blikte Woezik-trainer Luuk Maes terug. ,,DIO was daarin feller, maar na een kwartier kregen wij meer controle en waren we voetballend beter. Daarom zou een gelijkspel eerlijker zijn geweest.”

DVOL ronde verder

Luuk Geerlings toonde zich weer eens de grote man bij derdeklasser DVOL, dat op eigen veld ruim won van vijfdeklasser SCD’33 en zich plaatste voor de volgende bekerronde. De Lentse spits scoorde een hattrick bij de 5-0 zege op de ploeg uit Deest.

Het duurde echter even voor de thuisploeg op stoom kwam. ,,Omdat we veel kansen misten stond het bij rust 0-0", zag DVOL-trainer Thijs Hendriks. ,,Uiteindelijk vielen ze om en toen ging het hard.”

Ook Tom Rikken en nieuwkomer Gijs Diebels scoorden. Door het 2-2 gelijkspel met SDZZ tegen Ewijk in dezelfde poule plaatste DVOL zich met zes punten uit twee duels nu al voor de volgende ronde.

Zaterdagploeg Quick staat op nul

De zaterdagvoetballers van Quick 1888 zijn na twee wedstrijden uitgeschakeld in het toernooi om de districtsbeker.

De Nijmeegse vierdeklasser verloor zaterdag met 3-0 bij SVHA uit Herveld, dat op hetzelfde niveau uitkomt. Vorige week ging Quick 1888 in de eerste speelronde thuis met 9-1 hard onderuit tegen ONA dat de koppositie in de poule heeft overgenomen. Volgende week speelt Quick zijn slotwedstrijd in de poule tegen Dodewaard dat zich ook nog kan kwalificeren voor de knock-outfase.

De nieuwe zaterdagploeg van Leones uit Beneden-Leeuwen werd ook in zijn tweede bekerwedstrijd getrakteerd op een fikse nederlaag. De vierdeklasser verloor in Cuijk met 6-0 van JVC, dat een niveau hoger speelt. Vorige week werd het tegen de zaterdagploeg van AWC 9-0.

Leones-trainer Nicky van Dee was ondanks de nederlaag trots op zijn jongens: ,,We hebben voor elke meter gestreden tegen een kampioenskandidaat van een klasse hoger.” JVC kreeg in de vijfde minuut al een rode kaart, maar was ook met tien man een klasse beter. Net na rust stond het 0-3 en kon Leones het niveau aardig bijbenen tot de 80ste minuut. Daarna waren de mannen uit Beneden-Leeuwen conditioneel stuk en werd de score uiteindelijk verdubbeld.

Een andere nieuwkomer in het zaterdagvoetbal, het Beekse BVC, staat in het bekertoernooi ook nog op nul punten, maar heeft nu al twee wedstrijden laten zien dat het een aardige ploeg heeft. Vorige week bleek Kolping-Dynamo nipt te sterk (1-0), zaterdag trok De Treffers met 3-2 net aan het langste eind.

Alverna won met 2-1 bij Beuningse Boys en staat nu eerste in de poule. In de eerste helft was Alverna de bovenliggende partij en scoorde Sven Reijnen de 0-1. Beuningse Boys reageerde met de gelijkmaker vlak na rust. Luuk Gerrits scoorde. Uiteindelijk was het Alverna dat de overwinning binnensleepte na een schitterende aanval met Bas Disveld als eindstation. De twee nieuwe trainers - Leo Peeters van Alverna en Ivo den Bieman van Beuningse Boys - konden na afloop tevreden zijn over de inzet van hun spelers, die steeds beter in vorm komen nu de start van de competitie nadert.

Kijk voor alle uitslagen uit deze regio hieronder:

DISTRICTSBEKER OOST, EERSTE- EN TWEEDEKLASSERS

Poule 10: Groesbeekse Boys-Achilles’29 3-1, Union-Eendracht’30 7-1.

Poule 108: DIO’30-Woezik 3-2, Beuningse Boys-Leones 2-1

Poule 110: Bemmel-Spero 3-3, De Bataven-NEC 5-1

DERDE-, VIERDE- en VIJFDEKLASSERS

Zondag:

Poule 229: Volharding 2-Montagnards 4-3, Milsbeek-Resia 2-2

Poule 232: SIOL-Heijen 0-3, Vianen Vooruit-Astrantia 3-2

Poule 310: SCE-Victoria 11-0, Diosa-Niftrik 3-2

Poule 311: Havo-Germania 2-0, WVW-RKHVV 2 1-2

Poule 314: DVOL-SCD 5-0, SDZZ-Ewijk 2-2

Poule 319: Groessen-OSC 1-3, Angeren-VDZ 0-2

Poule 330: Overasseltse Boys-Aquila 2-0, Quick 1888-RVW 8-0

Poule 332: Batavia-Kunde, Brakkenstein-Millingen 4-2

Poule 335: Trekvogels-Nijmegen 4-2, SVO/VVLK-SCP 2-1

Poule 339: UHC-DSZ 6-1, Avios/DBV-Jeugd 2-1

Poule 342: Driel-Roda 5-0.

Poule 348: Blauw Wit-Loo 10-2, Krayenhoff-Unitas 8-0

Poule 352: Rood Wit-DVSG 1-0, Heumen vrij

Vrouwenvoetbal:

Poule 1T: Orion-Trekvogels 2 2-0, dinsdag: Witkampers-Victoria Boys

Poule 1V: Woezik-Trekvogels 1-7, Nuenen-Kunde 10-0

DERDE-, VIERDE- en VIJFDEKLASSERS

Zaterdag

Poule 205: JVC-Leones (zaterdag) 6-0, AWC (zaterdag)-Oranje Blauw 0-4

Poule 221: Beuningse Boys (zaterdag)-Alverna 1-2

Poule 233: ONA-Dodewaard 5-3, SVHA-Quick 1888 (zaterdag) 3-0

Poule 238: Kolping-Dynamo-Juliana’31 (zaterdag) 1-3, De Treffers (zaterdag)-BVC’12 3-2