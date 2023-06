Vakantieplannen van GVVV’ers op losse schroeven door ‘matchfixingkwestie’: ‘Indien nodig, boek ik om’

„Ik had mijn vakantie geboekt en daarbij rekening gehouden dat we tot de finale zouden reiken”, zei GVVV’er Mart de Jong zaterdag. ,,Dus dat ik na 17 juni met een stel vrienden op vakantie kon gaan. Nu moet ik er rekening mee houden dat ik pas na 24 juni weg kan. Heel vervelend. Het kan dus zijn dat ik mijn vakantie moet omboeken of annuleren, want als we de finale halen, wil ik die ook spelen.”