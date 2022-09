Valse start AD’69 door rode kaart Dylan Bauhuis in duel met Etten

AD'69 uit Aalten heeft de vooruitgespeelde wedstrijd in de vierde klasse C tegen Etten donderdagavond met 1-3 verloren. De vroeg gegeven rode kaart aan aanvoerder Dylan Bauhuis was volgens AD'69-trainer Sander Hoopman zeer bepalend.

Een niveau lager begon Wolfersveen de competitie in de vijfde klasse B met een 1-1 remise tegen Ratti/Socii. In 5C eindigde Den Dam-RKPSC in 2-1 voor de ploeg uit Azewijn.

VIERDE KLASSE C

AD’69-Etten 1-3 (1-2). 0-1 Joost Tiemessen, 1-1 Thomas Oosterik, 1-2 Nick van Aken, 1-3 Lars van Aken.

Trainer Hoopman van AD'69 baalde. ,,We stonden al vrij vroeg met tien man omdat aanvoerder Dylan Bauhuis twee keer geel kreeg, beide keren wegens praten”, stelde de trainer. ,,Dat is misschien niet slim, maar tackles van achteren blijven onbestraft en een vraag van hem over een overtreding levert dan meteen geel op.”

VIJFDE KLASSE B

Ratti/Socii-Wolfersveen 1-1 (1-1). 0-1 Stijn Wisselink, 1-1 Koen Kleinheerenbrink.

Wolfersveen begon de competitie met een 1-1 gelijkspel. Dat was het maximaal haalbare nadat de ploeg de laatste dertig minuten met tien man speelde na een rode kaart voor Rick Hofman.

VIJFDE KLASSE C

Den Dam-RKPSC 2-1 (1-0). 1-0 Job Messing, 2-0 (pen.) Sven Kock, 2-1 Sven Wezendonk.

Trainer Sicco de Winter van Den Dam was in zijn nopjes met de eerste drie punten. ,,Al werd het in de slotfase nog spannend, de laatste tien minuten was het billenknijpen. RKPSC miste nog een strafschop die door onze keeper Dennis Mijnen gestopt werd. We kunnen nu met een goed gevoel naar de kermis.”

,,Deze uitslag is niet representatief voor de kansenverhouding”, stelde de nieuwe RKPSC-trainer Wouter Elbers. ,,Na de 2-1 hebben we nog drie à vier grote kansen gehad en gemist. Ook misten we nog een strafschop.”

De penalty werd gemist door Sven Wezendonk. Elbers: ,,Erg jammer. We begonnen niet goed, maar werden gaandeweg de wedstrijd steeds beter.”