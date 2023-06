Valse start AZSV inleiding voor uitschakeling in nacompetitie

CAPELLE AZSV uit Aalten is in de eerste ronde van de nacompetitie uitgeschakeld. Na de 2-2 op eigen veld van een week eerder was tegenstander Capelle zaterdagmiddag met 4-1 te sterk. Halverwege stond het nog 2-1.

De gasten uit Aalten, uitkomend in de vierde divisie, kenden een dramatische start in Capelle. Na 20 seconden stond het al 1-0, acht minuten later was het 2-0. Beide keren was Dennis van der Heiden de doelpuntenmaker. Halverwege de eerste helft deed AZSV wat terug, na een solo scoorde Chris Verheul de 2-1.

,,De beginfase heeft ons de hele wedstrijd achtervolgd", meende trainer Dave de Jong van AZSV. ,,Bij ons speelde Tom te Veluwe de bal te zacht terug, waarna het 1-0 werd. Enorm jammer, die jongen beleeft een fantastisch seizoen, alleen maakt hij nu dat foutje. Vooraf hadden we veel scenario's doorgenomen, maar deze met een snelle tegentreffer zat er niet bij.”

Na de 2-0 kwam AZSV beter in de wedstrijd. ,,We speelden toen zeer goed en waren de betere ploeg. Na de 2-1 kregen we ook nog enkele mogelijkheden die we helaas onbenut lieten.”

Na de pauze was het wedstrijdbeeld onveranderd. ,,We waren iets beter aan de bal, maar het lukte ons niet gelijk te maken. Uiteindelijk wil je iets forceren en neem je nog alle risico's. Capelle daarna scoorde nog twee keer, maar die doelpunten tel ik eigenlijk niet meer mee.”

Met de nederlaag kwam er een eind aan de nacompetitie en óók een einde aan het vijfjarig dienstverband van De Jong bij AZSV. ,,Ik denk dat we trots mogen zijn. We hebben elk jaar in de top vijf gespeeld, terwijl we denk ik bij de onderste drie zitten qua spelersbudget. Ik denk dat we het maximale eruit hebben gehaald. Nu is deze nederlaag even zuur, maar over een paar dagen kijken we toch goed terug op het seizoen.”