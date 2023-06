Van der Hoop vertrekt vanwege ‘onwerkbare situatie’ bij Blauw Geel’55: ‘Degradatie naar de vierde klasse staat daar los van’

Toch is er bij Blauw Geel’55 een onwerkbare situatie ontstaan, aldus Van der Hoop. ,,Ook een verschil in inzicht wat betreft de richting die de club ingaat, heeft meegespeeld. Als het vak van hoofdtrainer je meer energie kost dan dat het oplevert, dan wordt het tijd om te stoppen. En eerlijk gezegd is er nu wel een last van mijn schouders gevallen. Ik leg mijn focus nu op zaken die mij meer energie opleveren. Een functie in het voetbal hoort daar nu even niet bij.”