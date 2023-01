Van der Veen langer bij DZC’68, Kleinhesselink verlengt bij FC Dinxperlo

Kleinhesselink is nu bezig aan zijn eerste seizoen bij de club in zijn woonplaats Dinxperlo. Met FC Dinxperlo staat hij op een keurige zesde plaats in de derde klasse B.

DZC'68

Jos van der Veen is ook volgend seizoen trainer bij zaterdageersteklasser DZC'68 uit Doetinchem. Van der Veen is al sinds de zomer van 2019 in dienst bij DZC'68. Met de eersteklasser staat hij momenteel op de derde plek in de eerste klasse D. ,,We zijn met een mooie proces bezig", aldus Van der Veen. ,,Het is een mooie groep en ik zie voldoende perspectief om nog met elkaar door te gaan.”