Van een trip in Azië naar een hattrick bij Musketiers: ‘Ik merkte ook dat het lichaam een klap heeft gehad’

Musketiers liet DEV Doorn ontsnappen in Elst. Weliswaar keek de ploeg van trainer Dick van de Steeg halverwege tegen een 0-2 achterstand aan, minder was de vierdeklasser zeker niet. In de tweede helft zorgde invaller Marwan van Heugten met een zuivere hattrick in zeven minuten tijd voor een 3-2 voorsprong voor Musketiers. De Mussen zagen DEV in de veertiende (!) minuut van de blessuretijd alsnog op 3-3 komen.