Van Klooster helpt Veenendaal in resterende 23 minuten tegen ONA’53 aan zege

3B OOST

Met Brouwer - aan de beterende hand - langs de lijn trok Veenendaal het restant naar zich toe. Rodney van Klooster kroonde zich met de 2-1 tot matchwinnaar. ,,Het was niet afwachten, gewoon 23 minuten volle bak. Dat leverde een leuke, open wedstrijd op, waarin wij nog één keer scoorden”, zei assistent-trainer Gert van Grootveld, die bij afwezigheid van hoofdtrainer Tom Gesgarz (vakantie) de honneurs waarnam. ,,Het was vreemd om maar kort te spelen. De winst en de vijfde plaats zijn mooi, maar het belangrijkste is dat Bram langs de kant stond.”