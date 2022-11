Van teamgenoot van Daley Blind naar keeperstrainer bij Kesteren: de cirkel is rond voor Van Binsbergen

Hij was doelman in de jeugd van Vitesse en Ajax. Jeroen van Binsbergen (34) speelde zelfs jeugdinterlands en belandde later via Willem II bij AGOVV, GVVV en SDV Barneveld. Na 29 jaar is hij terug op de plek waar het voor hem begon: vv Kesteren. Als keeperstrainer.