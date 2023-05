Varsseveld bibbert en geeft Gendringen Pax en HC’03 het laatste duwtje?

De ontknopingen in het amateurvoetbal zijn aanstaande. Vierdedivisionist AZSV kan zaterdagmiddag in Aalten tegen Swift de promotiedroom levend houden. Nacompetitie is mogelijk, maar de de ploeg van trainer Dave de Jong is van veel factoren afhankelijk. Zo mag Berkum de derde periodetitel niet winnen en moet AZSV het Vriezenveense DETO onder zich houden.

Silvolde kan rechtstreekse degradatie uit de vierde divisie zondag (eerste pinksterdag) ontlopen in de thuiswedstrijd tegen kampioen SV Meerssen. Een gelijkspel in eigen huis is voldoende. Bij verlies is Silvolde afhankelijk van het resultaat bij het duel Moerse Boys-Nuenen. Als Silvolde het redt, wordt de nacompetitie op zondag 4 juni thuis begonnen tegen Best Vooruit.

In 2H wacht Varsseveld maandag nog een hete middag. De ploeg van trainer Arno Heersink is niet veilig en moet misschien zelfs winnen in eigen huis van Beuningse Boys om nacompetitie om degradatie te ontlopen. Concurrent DIO'30 - twee punten minder - speelt thuis tegen het al gedegradeerde Spero en zou zo maar eens met grote cijfers kunnen winnen.

Viod speelt in 3B maandag in Doetinchem tegen concurrent VDZ. Een gelijkspel is toereikend om de tweede plek vast te houden. Dat betekent dat de eerste ronde van de nacompetitie om promotie mag worden overgeslagen.

Onderin 3B is het nog spannend. Pax en HC'03, de nummers dertien en twaalf, treffen elkaar maandag in Hengelo. Pax moet winnen om rechtstreekse degradatie te ontlopen. Maar als nummer elf Gendringen in eigen huis van het uitgespeelde Eldenia wint, degraderen Pax en HC'03 beide naar de vierde klasse, ongeacht het resultaat in deze kelderkraker.

ZZC’20 maakt zich op voor de titel in 5B. Als maandag in en tegen Haarlo van de hekkensluiter wordt gewonnen, is het feest in Zelhem. Lukt dat niet, dan komt HMC'17 uit Harreveld en Mariënvelde weer in beeld.

In 5C moet Ajax Breedenbroek winnen van RVW om zicht te houden op het kampioenschap. En dan is de ploeg van trainer Manfred Graven ook nog afhankelijk van een misstap van koploper Elsweide in Megchelen bij SVGG.