Varsseveld en FC Winterswijk onderuit in eerste bekerduel, winst voor DCS en DVV

WNC’er Dibbets moet na hattrick nog 21 weken wachten op de wedstrijd­bal: ‘Hadden drie punten moeten meenemen’

Na een spectaculair debuut in de vierde divisie hield WNC zaterdagmiddag een punt over aan het verre uitduel bij het Zeeuwse Goes: 3-3. Jesse Dibbets eiste bij de Waardenburgse club met een hattrick de hoofdrol op, maar de middenvelder moet nog wel even wachten op de wedstrijdbal.

28 augustus