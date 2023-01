Varsseveld goed uit de startblokken in 2H: 0-3 winst in Beuningen

Twee treffers, drie punten, ,,hier had ik voor getekend’', merkte Varsseveld-spits Jorrit Haverkamp lachend op. ,,We staan nu vijfde, het is heel lekker om zo weer te beginnen.’'

Daar dacht Beuningse Boys-aanvoerder Bram Langedijk logischerwijs heel anders over. ,,Na rust had ik het idee dat we beter waren, maar door een blunder komen we op 0-1'’, zei de verdediger over doelman Mart van Beek, die de bal zomaar in de voeten van Haverkamp gooide. ,,Op het eind hadden we nog een levensgrote kans op 1-2 en had het nog spannend kunnen worden. Al met al verliezen we van onszelf.’’