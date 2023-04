Varsseveld wacht nog een hete maand

,,Nacompetitie spelen, dat hoeft voor mij echt niet", zei Varsseveld-aanvaller Luke Groot Wassink na de 0-1 nederlaag tegen koploper DVC'26 uit Didam. ,,Wij spelen tegen DIO’30 (zondag in Druten, RW) en tegen SDOUC onze finales. Dat worden heel belangrijke wedstrijden voor ons als het gaat om handhaving.”

Varsseveld staat na het nipte verlies op de achtste plek in 2H en dat is net voldoende voor rechtstreekse handhaving. Maar de voorsprong op de nummers negen en tien, SDOUC en DIO’30, bedraagt slechts een en twee punten. Een stunt tegen koploper DVC'26 was daarom meer dan welkom geweest. ,,Het had gekund”, stelde Groot Wassink. ,,Het is veelzeggend hoe blij DVC is met de overwinning. Ze waren niets beter, maar hun spits (Wesley Mortier, RW) is dodelijk. Komen wij op voorsprong, dan winnen wij. Dat weet ik zeker.”

Mortier

Wie naar Varsseveld-DVC’26 keek, had niet het idee dat de gasten de koploper waren. DVC'26 zakte heel ver in en gokte - geduldig - op de counter. Nadat de eerste kansen voor Varsseveld waren geweest, sloeg spits Mortier na 55 minuten toe via de binnenkant van de paal. ,,We hadden hem in de tang, maar één moment brak ons op.”

Langs de lijn baalde één man extra stevig na de 0-1 van Mortier. Dat was Lars Krabbenborg, de huidige trainer van VVG’25 (de grote concurrent van DVC'26) en volgend seizoen oefenmeester bij Varsseveld. De Zieuwentenaar was gebaat geweest bij een zege van zijn nieuwe club. In de derde klasse voetballen, daar ligt niet de ambitie van Krabbenborg.

Vierde divisie

Maar uitgesloten is het niet. Met Cas Kemperman, Groot Wassink en Jordy Besselink heeft Varsseveld voetballers die in de vierde divisie hebben gespeeld. Ook heeft de ploeg met Bas van Ringelenstijn een prima keeper, maar genoeg is dat nog niet. In de tweede klasse H is dit seizoen niets vanzelfsprekend. Dat laat SDOUC - vooraf titelkandidaat - al maanden achtereen zien.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.