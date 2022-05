Varssevelder Martijn ten Brinke (38) zondag voor de allerlaatste keer in actie op sportpark Oberink

Je ziet ze niet vaak meer in een eerste elftal, voetballers die zo lang doorgaan. ,,Martijn Besselink is als keeper bij Varsseveld heel lang doorgegaan", zegt Ten Brinke. ,,Maar ik ben veruit de oudste speler bij Varsseveld. Ik wilde niet stoppen in een coronaseizoen. Zo wilde ik niet eindigen. En we hebben een heel leuk elftal, dus ik heb er steeds plezier in gehouden. Ik kan ook goed met de jonge spelers. Maar nu is het mooi geweest. Volgend seizoen speel ik met vrienden in het vijfde elftal.”