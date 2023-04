Verdedigingsfout kost DOVO de kop tegen Sparta Nijkerk

Sombere voetbalmid­dag in Elst: ‘Kans dat ik hier vertrek met degradatie is behoorlijk groot’

Spero heeft zichzelf zondagmiddag in Elst een slechte dienst bewezen. De tweedeklasser verloor met 0-1 van subtopper FC Grol, terwijl de concurrenten Beuningse Boys en DIO’30 zeges boekten. Het gevolg is dat Spero in de tweede klasse H voorlaatste staat met drie punten achterstand op Beuningse Boys.