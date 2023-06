Verjaardagsfeest van Harskamp eindigt in mineur: ‘We hebben de club toch op de kaart gezet’

Toen het seizoen 2019-2020 in maart vanwege corona werd afgebroken, stond Harskamp op de dertiende plaats in de vierde klasse C. In zeventien duels incasseerde de club 77 treffers.

Drie seizoenen later hangt de vlag er in het legerdorp anders bij. Harskamp onderging twee jaar geleden een flinke metamorfose, die zaterdag een fraai slotakkoord moest opleveren. In de finale van de nacompetitie moest alleen nog van het stugge Dynamo-Kolping worden gewonnen. Maar de eindstrijd, afgewerkt op het fraaie sportpark De Pinkenberg in Rozendaal, eindigde in een anticlimax. De Nijmegenaren sloegen in blessuretijd toe.