Verlichting valt uit bij Buren, RTKVC incasseert zevenklapper en Wadenoijen grijpt koppositie in vijfde klasse

Er wordt vanavond volop gevoetbald in Rivierenland: liefst elf clubs uit de regio komen in actie. Benieuwd naar alle verrichtingen? Een verzameling van de gebeurtenissen in het regionale amateurvoetbal vind je na afloop van de wedstrijden op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.

ZONDAGVOETBAL

2B WEST 1

Theole incasseerde een pijnlijke nederlaag in de strijd om een nacompetitieticket. De Tielse club, derde op de ranglijst, ging op eigen veld onderuit tegen DCG: 1-2. Eerder dit seizoen ging ook het uitduel al verloren (2-0). Halverwege leidde de ploeg van Henk Evers nog met 1-0 (Niels Wien) en had Eftal Elmas vanaf elf meter dé kans op een tweede treffer laten liggen.

,,De gemiste strafschop vijf minuten voor rust was het breekpunt”, zei Evers. ,,De eerste helft speelden we geweldig, we waren oppermachtig. Maar het grote probleem: we scoorden maar één keer. Na die penalty hebben we geen bal meer geraakt.”

Theole kreeg na de pauze evenwel nog wel kansen, zag de oefenmeester. ,,Vlak na rust kregen we een dot van een kans en ook bij 1-1 gingen we alleen op de doelman af. Maar na de gelijkmaker werd het bij ons heel onrustig. De jonge spelers gingen ineens heel rare dingen doen: we speelden veel te veel lange ballen en in plaats van het punt te verdedigen, gingen we alleen maar naar voren. Vlak voor tijd viel nog de 1-2, heel zuur. Het is nu een dag uithuilen en dan weer het vizier op zondag.”

Dan spelen de Tielenaren thuis tegen concurrent SO Soest. ,,We hadden het nacompetitieticket al binnen kunnen hebben. Maar we staan er nog steeds goed voor, nog drie finales.”