Verliezers Longa’30 en RKZVC treffen elkaar in kleine finale Keitoernooi

Lange tijd leek de organiserende club Longa’30 zich te plaatsen voor de eindstrijd, maar in de 95ste minuut scoorde Grol de gelijkmaker. Oefenmeester Dennis van Toor van Longa’30: ,,Ik heb veel moeten wisselen, aan het einde was de samenhang weg.”De trainer heeft met zijn team nog veel werk voor de boeg. ,,Dit was onze eerste oefenwedstrijd. Als hoofdklasser doe je het dan denk ik niet goed, maar door veel vakanties konden we niet eerder spelen.”

Zijn collega William Krabbenborg van Grol was opgetogen. ,,Dit was een goede conditionele prikkel voor ons, vergeet niet dat we pas vier keer hebben getraind. Ik ben blij dat iedereen heel gebleven is.”Voor de vierdedivisionisten (voormalige hoofdklassers, red.) start over anderhalve week de competitie al. AZSV-trainer Dave de Jong was mede daarom in zijn nopjes. ,,Het was een prima duel. Deze finale halen is leuk, maar waar het natuurlijk om gaat is hoe we er 27 augustus bij de competitiestart tegen Berkum op staan.”