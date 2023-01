Viertal oud-studenten tilt DVOL naar hoger niveau: ‘Ook bij DVOL presteren aan de bar’

,,Toen we weg moesten bij FC Kunde nadat we afgestudeerd waren, hebben we zelf clubs in de regio benaderd om te kijken waar we samen goed bij pasten”, vertelt verdediger Schleedoorn (28) na het derdeklasseduel bij RKSV Driel, dat op de valreep een punt opleverde (2-2). ,,We hebben toen meegetraind bij Trekvogels en ook Brakkenstein had wel interesse. Maar bij DVOL was het meteen heel chill en hadden we met iedereen een goede klik.”