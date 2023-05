Vijf goals Boehlé voor Jonge Kracht, RKHVV-vrouwen kampioen en De Bataven stelt Arnhems feestje uit

Eerste klasse D

Sc Bemmel-Winterswijk 4-2 (2-1). Sidar Özcelik 1-0 en 2-0, Siene te Winkel 2-1, Robin Katier 2-2, Jordi Lammertink 3-2 en Ricky Houterman 4-2.

SDO-RKHVV 3-4 (1-2). Niks Stienstra 0-1, Mink Bugter 0-2, Mervelinio Olijfveld 1-2, Lars Raakten 2-2, Glenn Hemmers 3-2, Nijkerk Stienstra 3-3 en Mink Bugter 3-4

De Bataven-MASV 3-1 (2-0). Matiz Garttener (strafschop) 1-0, Berend Nunes 2-0, Yancey Baars 2-1, Jermo Wilsterman.

De verwachting was een Arnhems feestje, maar het werd een party in de kleedkamer van De Bataven na het duel tegen MASV (3-1). De Arnhemse koploper liep zich volledig vast op de loopgraventactiek van de thuisploeg. Inzakken was het devies en dat werkt voor de pauze wonderwel. De gasten stonden stijf van de zenuwen en slaagden er niet in aanvaardbaar voetbal op de mat te leggen. Bovendien was het scoreverloop in het voordeel van de gastheren. Na een klein kwartier opende Matiz Garttener vanaf elfmeter de score: 1-0. Kort voor de pauze verdubbelde Berend Nunes uit een corner van Twan Peters de marge: 2-0.

Na rust was het drie kwartier pompen door MASV. Yancey Baars zorgde al snel voor de aansluitende treffer: 2-1. Een spervuur aan voorzetten leverde daarna niet veel kansen op. Andy Visser kopte op de lat en een inzet van Ali Edan werd door doelman Jamie Dekkers fraai uit de kruising getikt. ,,Genieten om van de koploper te winnen”, sprak uitblinker Dekkers. ,,Maar we zijn er nog niet en hebben nog niets. Gewoon nog twee keer winnen, dan is de nacompetitie een feit.” MASV-trainer Dennis van Beukering baalde. ,,De Bataven had zich volledig aangepast aan MASV. Het is nooit een wedstrijd geworden. Dit is een dure les voor ons.”

Tweede klasse H

NEC-Spero 2-1

Derde klasse C

Jonge Kracht-FC Jeugd 6-2 (2-1) Joris Boehlé 1-0, 3-1, 4-1, 5-1, 6-2, Dries Grotenbreg 2-1

Joris Boehlé tekende bij de 6-2 zege van Jonge Kracht voor liefst vijf treffers. Omdat RKSV Driel knap won bij Quick zijn de Huissenaren de nieuwe nummer drie van 3C.

De verdedigers van FC Jeugd uit Ede zullen Boehlé niet gauw vergeten. De aanvaller van Jonge Kracht was vooral in de tweede helft niet te houden. Bij rust was het 2-1 door onder meer Huissense goals van Boehlé en Dries Grotenbreg.

,,Als we niet zo slordig met de kansen waren geweest, hadden we er voor de pauze al zes of zeven kunnen maken”, gaf trainer René Knuiman aan. ,,6-2 is uiteindelijk een mooie score, maar we hadden het onszelf makkelijker kunnen maken. Na de 3-1, uit een vrije trap van Joris, brak Jeugd.”

Quick 1888-RKSV Driel 1-3 (1-0); Gino de Wild 1-1, Twan Beijer 1-2, Wesley Vree 1-3

Doordat Driel met 3-1 won bij nummer drie Quick 1888, wipte Jonge Kracht over de Nijmegenaren heen. En sloot Driel aan, op één punt van het tweetal, in de strijd om nacompetitievoetbal. Daar zag het na 45 minuten echter totaal niet naar uit, bekende Driel-trainer Eddy Hagen.

,,We stonden 1-0 achter en hadden niks te vertellen. Toen begonnen de jongens in de rust op elkaar te mauwen en hebben we ze even goed de waarheid verteld. Daarna hebben we de zaak volledig omgebogen en liep Quick alleen maar achter óns aan. Ik ben onwijs trots dat we twee duels voor het einde nog meedoen om de prijzen.”

DVOL-HAVO 2-0 (1-0): Gijs Diebels 1-0, Niels Goldenbelt 2-0

Zondag is het Driel-Jonge Kracht. Achter de drie kemphanen meldde zich gisteren brutaal DVOL. Na de 2-0 zege op HAVO durft trainer Thijs Hendriks van de Lentse club te dromen.

,,We staan drie punten achter Driel en kunnen dus nog derde wonen én de periode winnen. Kleine kans hoor, maar we gaan er vol voor. De overwinning op HAVO was degelijk, maar niet sprankelend. Traditiegetrouw heeft DVOL het moeilijk tegen HAVO, maar dit keer niet.”

Gijs Diebels en Niels Goldenbelt scoorden, zag ook trainer Michael Rutjes van de tegenstander uit Haalderen.

,,We boeken altijd goede resultaten tegen ‘Lent’, maar ditmaal maakten we nergens aanspraak op.” Nadat topscorer Thijs Barten geblesseerd uitviel, was het gedaan met HAVO. ,,Stijn Kuster van de JO19 kwam er voor hem in. Hij brengt heel veel energie en die komt er echt wel hoor, maar het verschil met Thijs is nog erg groot. Dankzij een uitstekend keepende Steven Paul bleef het bij 2-0.”

GVA-Brakkenstein 3-0 (2-0); Floyd Pere 1-0, Tieme Brom 2-0 en 3-0

In de strijd om de ‘veilige’ plek acht deed GVA prima zaken met een 3-0 zege op Brakkenstein. Tieme Brom (2) en Floyd Pere scoorden in Doornenburg.

,,We staan nu drie punten los van de nacompetitieplaatsen”, zag een tevreden trainer Johan Scholten, die Brom bijna te vroeg wisselde. ,,Tieme gaf aan dat hij geblesseerd was en eruit moest. Toen stuurde ik Bram Zweers als vervanger de warming up in, en precies op dat moment kwam Tieme na een steekbal vrij voor de keeper: 3-0.”

Trekvogels-SV Angeren 3-3; Mees Kuster 1-2 en 2-2, Bas van Aalten 3-3

SV Angeren, strijdend tegen directe degradatie uit 3C, stuntte met een 3-3 gelijkspel tegen koploper Trekvogels. Mees Kuster (2) en Bas van Aalten scoorden voor de ploeg van Gerrit-Jan Barten.

,,De tweede was de mooiste, uit een corner die we precies zo hadden ingestudeerd: met een overstapje van Stan Vermeulen en Mees die de bal binnenschoot. Geweldig om te zien. Weet je ook weer dat je samen niet voor Jan Lul traint”, aldus Barten.

Vierde klasse E

UHC-OSC 1-2, goals OSC: Dylan Dekker en Mike Wouters

OSC’er Mike Wouters deed zijn ploeg een geweldige dienst door in de slotfase van het duel met UHC in 4E de winnende goal (1-2) te scoren. Door de late zege grepen de Oosterhouters de allerlaatste kans om de nacompetitie om lijfsbehoud te ontlopen. Volgende week moet er dan gewonnen worden van kampioen Krayenhoff én nummer zeven RODA’28 moet verliezen van Overasseltse Boys, dat in punten gelijkstaat met OSC maar een minder doelsaldo heeft.

In Hernen zette Dylan Dekker OSC op 0-1 tegen UHC, maar volgde snel de 1-1 van de thuisploeg. Wouters redde OSC.

Vrouwenvoetbal

Volledig scherm © Fons Sluiter Ze hielden het lang spannend, de vrouwen van RKHVV. Met een 4-0 overwinning, na een 0-0 ruststand, kroonde de ploeg van trainer Clifton Mijland zich tot kampioen van de tweede klasse.



Omdat concurrent VDZ 2, dat zondagmiddag eerder begon dan RKHVV, al vroeg op voorsprong stond, wist Clifton Mijland dat zijn elftal moest winnen van SC Westervoort. In de eerste helft leek RKHVV te worstelen met de spanning en moest keeper Sanne Gijsbers cruciale reddingen verrichten om de titeldroom levend te houden.

Pas in de tweede helft kwam RKHVV los. Topscorer Shalisa Leming opende met haar twintigste treffer de score, waarna doelpunten van Jitske Versluis, Kaylee Kosman en Daantje Loffeld voor een kampioenswedstrijd in stijl zorgde: 4-0.

,,De zenuwen speelde zeker een rol”, bekende trainer Mijland. ,,VDZ had evenveel punten als ons, maar een veel minder doelsaldo. In de rust, toen ik wist dat we moesten winnen, heb ik gezegd dat we geduldig en geconcentreerd ons spelletje moesten blijven spelen. Uiteindelijk is alles goed gekomen en hebben we onze doelstelling vandaag gehaald: promoveren naar de eerste klasse.”