Vink is bij GVVV op zoek naar ‘juiste balans’, DOVO op bezoek in kermisdorp Volendam

VOETBAL MAASLAND Programma districts­be­ker: openingsdu­els SES en Holthees uitgesteld

LAND VAN CUIJK - SES en Holthees-Smakt starten later aan het voetbalseizoen dan gepland. Beide amateurclubs komen dit weekeinde nog niet in actie in de districtsbeker. Hun openingsduels in de poule zijn uitgesteld naar komende dinsdag.

12:16