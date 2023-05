Vitesse degradeert bij Constantia, Olympia vernederd met 1-8, SSS ‘dupe van degradatieregeling’

VOETBAL MAASLANDVitesse’08 is zondag gedegradeerd. De onderlinge confrontatie met concurrent Constantia eindigde in een nederlaag (3-2), waardoor de ploeg uit Wanroij boven de Gennepenaren bleef op de ranglijst. Vitesse’08 keert zodoende na acht jaar gedwongen terug in de vierde klasse, met oud-profscheidsrechter Reinold Wiedemeijer als hoofdtrainer.

Constantia kwam in de beginfase een aantal keer goed weg. Grote kansen van Pepijn Broekmans en Malik Laskewitz bleven onbenut. Bij één van de weinige keren dat de Wanroijnaren bij het doel van de tegenstander kwamen, was het direct raak. Dennis Willems schatte een afvallende bal op waarde: 1-0. De opluchting was echter van korte duur. Op slag van rust tekende Laskewitz voor de 1-1.

Een kwartier na rust namen de Gennepenaren zelfs de leiding. Een afstandsschot van Ron Janssen leek een prooi voor de doelman, maar spits Jesse van Raaphorst profiteerde dankbaar van de rebound. Opnieuw had Constantia zijn antwoord vlug klaar. De welbekende solo van Van der Cruijsen lag weer ten grondslag, maar deze keer drukte hij zelf af. Toen Huug Hendriks even later raak kopte uit een hoekschop leek het klusje geklaard: 3-2. In de slotfase zag Milan Lukassen nog rood, nadat hij zijn frustratie de vrije loop liet. De equipe van vertrekkend oefenmeester Adrie van Roosmalen is overgeleverd aan de nacompetitie voor lijfsbehoud in de derde klasse.

EERSTE KLASSE C

Volharding is twee duels verwijderd van de vierde divisie. De voetbalploeg uit Vierlingsbeek mag door de 2-2 bij Deurne de eerste ronde van de nacompetitie overslaan.

Volharding kan door doelpunten van Tim Martens (1-1) en Sven Jenniskens (2-2) de tweede plaats in de eerste klasse C niet meer ontlopen. En dat bij de rentree op het hoogste districtsniveau. ,,Het is heel bijzonder dat we een jaar na het kampioenschap een bijna net zo’n fantastisch seizoen neerzetten een niveau hoger”, jubelde verdediger Tom Kessels. ,,Helemaal voor een dorpje als Vierlingsbeek, met veelal jongens uit eigen jeugd en directe omgeving. Dat bezorgt me echt een lekker gevoel.”

Kessels wijst op het commentaar na de titel van een jaar terug. ,,Ik weet nog dat mensen huiverig waren. Die zeiden dat we maximaal bovenaan het rechterrijtje konden eindigen.” Hij wist zelf beter. ,,Begin van het seizoen hebben we met een paar jongens onderling afgesproken dat we voor de top 3 moesten gaan. Niet dat we dat uitspraken. De rest van het team wist zelfs van niks. Maar kijk waar we nu staan.”

In de halve finale van de nacompetitie. De kwartfinale voor promotie naar derde amateurniveau (voormalig hoofdklasse) mag Volharding overslaan omdat het tweede eindigt in 1C. Op 11 juni wacht een thuiswedstrijd tegen de hoogste periodekampioen van 1E: Mierlo-Hout of SHH uit Herten. Kessels: ,,Ik hoop dat het dan gezellig wordt.”

TWEEDE KLASSE G

SSS’18 is veroordeeld tot nacompetitieduels in de tweede klasse G. De ploeg uit Overloon moest zondag Groesbeekse Boys verslaan om de play-offs te ontlopen maar speelde gelijk: 1-1 (doelpunt Koen van Bree).

SSS treedt nu op 11 juni aan in de halve finale van de nacompetitie. De tegenstander is nog niet bekend. Wat SSS wel weet is dat twee zeges nodig zijn om de tweede degradatie op rij te voorkomen. ,,De teleurstelling is enorm”, geeft trainer Michel Kuijpers aan. ,,Normaal ben je met 27 punten veilig, maar in deze bizarre competitie niet. Ook vanwege die versterkte degradatieregeling. We zijn daar echt de dupe van.”

Van de twaalf teams kunnen er zomaar vier teams uitvliegen. Volkel en Groesbeekse Boys zijn al gedegradeerd, SSS en ook Heeswijk moeten de nacompetitie in. Volgende week is pas de slotronde van de klasses met veertien ploegen. Kuijpers met een zucht: ,,Nu moeten we drie weken wachten op degradatiewedstrijden. Wie verzint zoiets bij de KNVB? Ze hadden die eerste ronde toch ook doordeweeks kunnen doen in plaats van op 4 juni?”

Een week nadat Olympia’18 het laatste sprankje hoop op de titel verloor bij Sparta’25 (1-1) werd de ploeg uit Boxmeer vernederd op eigen veld door DAW, dat nog kampioen kon worden: 1-8. Bij rust was het nog maar 0-1. Okki van Dalen scoorde vlak na rust met een strafschop de 1-2. Trainer Wil Beijer: ,,Dit is geflatteerd. Maar dan nog: dit mag nooit gebeuren. We gaven in vijftien minuten vier doelpunten weg.”

Olympia heeft nu twee weken om zich op te laden voor de kwartfinale van de nacompetitie voor promotie. De winnaar van de eerste periode gaat dan op bezoek bij Mierlo Hout, SHH óf De Valk. Beijer: ,,Ik wilde volgende week naar onze komende tegenstander gaan bekijken, maar ik weet niet waar ik dan heen moet. Misschien sta ik dan wel bij de verkeerde wedstrijd.”

VIERDE KLASSE F

De titelstrijd in de vierde klasse F wordt op de allerlaatste speeldag beslist. Koploper VV Heijen liet op eigen veld concurrent Merselo alle hoeken zien (5-0) terwijl nummer twee DSV bij Kronenberg won (1-2).

Heijen verdedigt op de slotdag een voorsprong van een punt op DSV. Als de ploeg van Tim Driessen speelt zoals tegen Merselo dan komt het goed. Al na vijf minuten was het 2-0 via René Reijnen en Thymo Zeelen. Daarna liep Heijen weg via Reijnen en Tijn Wabeke (2).

DSV kwam bij Kronenberg op 0-2 via Rens van Tienen en Lars Veldpaus. Na rust mazzelde de formatie uit Sint Anthonis: bij een 1-2 stand schoot de thuisploeg op de lat.

Volledig scherm De spelers van Heijen jubelen tijdens de galavoorstelling tegen Merselo. © Theo Peeters