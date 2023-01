Vitesse vliegt uit de startblokken met zege bij Hapse Boys, Bardoel weer belangrijk voor HBV

In de voorgaande elf wedstrijden had de Limburgse formatie tien keer verloren. Vitesse, dat nadrukkelijk tegen degradatie vecht, trok zondag in Haps het duel na rust naar zich toe.

Ian Vervoort zorgde met een kopbal voor de 0-1, clubtopscorer Malik Laskewitz tekende even later voor de 0-2. Na de aansluitingstreffer van Job Kemperman vlak voor tijd hield Vitesse stand.

Bardoel beslist Cuijkse derby

Met twee doelpunten besliste Jeroen Bardoel van HBV de derby in het Land van Cuijk tegen SIOL . De bezoekende ploeg uit Beers won met 0-2 en bleef daarmee in de vierde klasse H op de vierde plaats. De tegenstander uit Katwijk moet op rang 12 vrezen voor een lange degradatiestrijd.

Djavano Amanupunnjo van SIOL trof na een halve minuut de paal. Bij de eerste kans voor HBV was het in de 9de minuut via Bardoel wel raak. De 32-jarige aanvaller benutte even later ook een strafschop voor de 0-2. SIOL raakte nog tweemaal de paal, maar werd verder nauwelijks gevaarlijk. Doelman Bart Roeffen voorkwam na rust een hogere nederlaag.