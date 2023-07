Vitesse weer te gast bij amateurclub Driel, aanvoerder bemant de biertap: ‘Dit zijn de wedstrijden’

Volharding merkt niets van weekend­voet­bal, Heijen net als Hapse Boys tegen NEC en Quick 1888

Voor het eerst in de geschiedenis van het amateurvoetbal heeft de KNVB in de eerste klasse zaterdag- en zondagclubs bij elkaar ingedeeld, maar Volharding merkt er niks van. De vereniging uit Vierlingsbeek treft komend seizoen in 1F alleen maar gelijkgestemden.