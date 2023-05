Vitesse’08 degradeert bij concurrent Constantia, Beslissing in titelstrijd tussen Heijen en DSV valt op laatste speeldag

VOETBAL MAASLANDVitesse’08 is zondag gedegradeerd. De onderlinge confrontatie met concurrent Constantia eindigde in een nederlaag (3-2), waardoor de ploeg uit Wanroij boven de Gennepenaren bleef op de ranglijst. Vitesse’08 keert zodoende na acht jaar gedwongen terug in de vierde klasse, met oud-profscheidsrechter Reinold Wiedemeijer als hoofdtrainer.

Constantia kwam in de beginfase een aantal keer goed weg. Grote kansen van Pepijn Broekmans en Malik Laskewitz bleven onbenut. Bij één van de weinige keren dat de Wanroijnaren bij het doel van de tegenstander kwamen, was het direct raak. Dennis Willems schatte een afvallende bal op waarde: 1-0. De opluchting was echter van korte duur. Op slag van rust tekende Laskewitz voor de 1-1.

Een kwartier na rust namen de Gennepenaren zelfs de leiding. Een afstandsschot van Ron Janssen leek een prooi voor de doelman, maar spits Jesse van Raaphorst profiteerde dankbaar van de rebound. Opnieuw had Constantia zijn antwoord vlug klaar. De welbekende solo van Van der Cruijsen lag weer ten grondslag, maar deze keer drukte hij zelf af. Toen Huug Hendriks even later raak kopte uit een hoekschop leek het klusje geklaard: 3-2. In de slotfase zag Milan Lukassen nog rood, nadat hij zijn frustratie de vrije loop liet. De equipe van vertrekkend oefenmeester Adrie van Roosmalen is overgeleverd aan de nacompetitie voor lijfsbehoud in de derde klasse.

Heijen vernedert concurrent Merselo maar heeft titel nog niet binnen

De titelstrijd in de vierde klasse F wordt op de allerlaatste speeldag beslist. Koploper VV Heijen liet zondagmiddag op eigen veld concurrent Merselo alle hoeken zien (5-0) terwijl nummer twee DSV bij Kronenberg won (1-2).

Heijen verdedigt op de slotdag een voorsprong van een punt op DSV. Als de ploeg van Tim Driessen speelt zoals tegen Merselo dan komt het goed. Al na vijf minuten was het 2-0 via René Reijnen en Thymo Zeelen. Daarna liep Heijen weg via Reijnen en Tijn Wabeke (2).

DSV kwam bij Kronenberg op 0-2 via Rens van Tienen en Lars Veldpaus. Na rust mazzelde de formatie uit Sint Anthonis: bij een 1-2 stand schoot de thuisploeg op de lat.