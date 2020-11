Voetbalclubs hard geraakt door coronacrisis, maar dankzij trouwe leden en sponsors houden ze het (nog even) vol

Dit blijkt uit een enquête van De Gelderlander onder de voetbalverenigingen. 218 van de 246 clubs in deze regio reageerden. Conclusie is dat de situatie op korte termijn niet desastreus is. Liefst 212 verenigingen stellen dat ze het tot het einde van dit seizoen kunnen uitzingen als de steunmaatregelen doorlopen.

Sinds het begin van de coronacrisis, half maart, zijn de kantines van de amateurclubs slechts een paar maanden open geweest. Medio oktober werden de competities voor de tweede keer stilgelegd. Tientallen miljoenen euro’s zijn verdampt. Elke week gaat er in Nederland 4 miljoen euro aan kantine-inkomsten verloren.

Quote We kunnen het een paar maanden volhouden, maar het is bittere noodzaak dat we snel na de winterstop beginnen met voetballen Herman Riemsdijk, voorzitter MEC’07

Liquiditeitsproblemen

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB, stelde in oktober dat ‘meer dan 60 procent van de amateurvoetbalverenigingen nog dit jaar liquiditeitsproblemen krijgt als de overheid niet ingrijpt’.

Uit onderzoek blijkt dat een groot aantal clubs zijn ledenaantal niet ziet afnemen. Er zijn zelfs verenigingen die nu meer leden hebben dan toen de coronacrisis uitbrak. Ook betalen de leden, zeker op het platteland, over het algemeen trouw hun contributie.

Tevens zijn sponsors loyaal. Vooral in de Achterhoek, Liemers, Vallei, Rivierenland en het Land van Cuijk geven opvallend veel verenigingen aan dat hun sponsorinkomsten gelijk zijn gebleven of zelfs licht gestegen. In de regio Arnhem ligt dat anders. Zaterdagclub ESA uit Arnhem heeft de helft van de sponsorinkomsten zien verdampen.

Belastingen Bij clubs is veel onduidelijkheid over de teruggave van huur en onroerendzaakbelasting (ozb) door gemeenten. Een aantal gemeenten vraagt huur en int ozb, terwijl andere gemeenten huur hebben kwijtgescholden of de ozb terugstorten. De onderlinge verschillen zijn groot. BAV-preses Ben van Olffen: ,,Veel geld blijft op de plank van de gemeenten liggen. Zij hebben geld van het Rijk gekregen om clubs te compenseren, maar in veel gevallen is dat niet gebeurd. Ik ben bezig om de politiek zo ver te krijgen dat hier Kamervragen over worden gesteld. Ik vind dit een kwalijke zaak. Er komt nu een nieuw steunpakket van 60 miljoen euro aan, maar dat is in feite oud geld.”.

Acute problemen

Slechts zes verenigingen zeggen acute problemen te hebben. MEC’07 uit Maurik is er daar een van. ,,We lopen 5000 tot 6000 euro per maand mis vanwege de gesloten kantine”, zegt voorzitter Herman Riemsdijk. ,,We kunnen het een paar maanden volhouden, maar het is bittere noodzaak dat we snel na de winterstop beginnen met voetballen en dat de kantine weer open kan.”

SCD’33 uit Deest, EMM (Randwijk), OSC (Oosterhout), Spero (Elst) en vv Doetinchem zijn ook somber gestemd. ,,De tweede lockdown kan wederom een daling van het aantal leden veroorzaken en de problematiek vergroten”, zegt penningmeester Jan Engelen van vv Doetinchem. ,,Het voortbestaan van de club komt dan serieus in gevaar.”

Quote Het zou vreselijk zijn als er clubs wegvallen, want het verenigings­leven is onderdeel van onze Nederland­se cultuur Ben van Olffen, voorzitter Belangenorgani­satie Amateurvoetbalverenigingen

Veel leed op komst

Voorzitter Ben van Olffen van de Belangenorgani­satie Amateurvoetbalverenigingen (BAV), waar 1600 clubs uit Nederland bij zijn aangesloten, zegt dat er veel leed komt als de kantines nog lang op slot blijven. ,,Er is geen voetbalclub die ‘bankje’ speelt en heel veel spaart. Verenigingen teren nu in op hun reserves. Dat gaat zich op termijn wreken. Het zou vreselijk zijn als er clubs wegvallen, want het verenigings­leven is onderdeel van onze Nederlandse cultuur. Dat is een groot goed.”

Tot nu toe is de trend dat veel leden hun club trouw blijven, ook al hebben ze afgelopen acht maanden hooguit zes competitieduels gespeeld. En ze betalen nog steeds trouw hun contributie, vooral op het platteland.

Hard aangepakt Dat de regering dit jaar tweemaal strenge maatregelen heeft genomen, begrijpen veel bestuurders van voetbalclubs. Ook dat de kantines op slot zijn. Wel is er onvrede over de maatregel dat senioren slechts in groepjes van vier mogen trainen, op 1,5 meter afstand. ,,Het is voor ons moeilijk te accepteren dat er maar met vier personen getraind mag worden, terwijl in een sportschool wel groepslessen gehouden mogen worden”, aldus Edesche Boys-secretaris Erik van Aalst. ,,We hopen dat we snel weer de trainingen op een normale manier mogen geven. Ook voor het sociale aspect van een vereniging is dit belangrijk.” Secretaris Corné Meijering van DFS uit Opheusden vindt de maatregelen ook te streng. ,,Het lijkt erop dat de overheid de amateursporters harder aanpakt dan andere sectoren. Waarom mogen volwassenen wel naar de dierentuin en niet sporten – wat gezonder is – en langs de lijn staan?”

‘Helft betaalt geen contributie’

Tonnie van Zanten, secretaris van het Nijmeegse Krayenhoff. ,,De helft van onze leden betaalt geen contributie. Als club kunnen we daar niet veel aan doen, behalve vragen om toch te betalen.” Ook in de regio Arnhem geven 8 van de 21 clubs aan dat lang niet alle leden de contributie voldoen.

Tevens zijn sponsors over het algemeen loyaal. Ook hier geldt: meer in de landelijke gebieden dan in de stad. ,,Onze sponsors betalen trouw hun bijdrage”, zegt voorzitter Roel Greutink van vierdeklasser GSV’38 uit Giesbeek. ,,Sterker nog, het aantal is toegenomen. Vier seniorenteams in het nieuw gestoken door sponsors.”

Quote Je ziet vaak dat de maatschap­pe­lij­ke betrokken­heid op het platteland groter is dan in de steden Ben van Olffen, voorzitter Belangenorganisatie amateurvoetbalverenigingen

Platteland versus stad

In de regio Arnhem ligt dat wat moeilijker. Zaterdagclub ESA uit Arnhem is de helft van de sponsorinkomsten misgelopen sinds maart en hoofdklasser Duno uit Doorwerth nog meer. Van Olffen: ,,Je ziet vaak dat de maatschappelijke betrokkenheid op het platteland groter is dan in de steden.’’

98 procent van de clubs heeft zich aangemeld voor de steunmaatregelen. Voor veel verenigingen zijn al deze regelingen niet afdoende. Voorzitter Barry van de Lagemaat van tweededivisionist GVVV uit Veenendaal is kritisch op de voetbalbond. ,,De KNVB moet veel meer lobbyen en de sector onder de aandacht brengen. De bond is nu veel te passief.”

Trainers Veel verenigingen zeggen de huidige contracten van de trainers en spelers te respecteren. Al zijn er wel – vooral grote – clubs die pogingen doen om in de kosten te snijden. Zo heeft hoofdklasser AZSV uit Aalten de betaalde trainers en de spelers van het eerste elftal verzocht per 1 december tot aan het einde van het seizoen een deel van hun inkomsten in te leveren. Bij tweededivisionist GVVV gebeurt dat ook. Voorzitter Barry van de Lagemaat: ,,We blijven met spelers en trainers in gesprek. Als de opbrengsten wegvallen, moeten de kosten ook omlaag. Zo simpel is het.” ,,Trainers die een vergoeding ontvangen, zijn bereid gevonden een gedeelte in te leveren”, zegt voorzitter Johan van den Heuvel van Theole uit Tiel. Trainer Jeroen Takke van de Achterhoekse vijfdeklasser Westendorp hoeft helemaal geen geld tijdens de coronacrisis. Voorzitter Rob Holtslag: ,,De trainer heeft gezegd: ‘Als ik niet werk, hoef ik ook geen geld’. Daar zijn we blij mee.”